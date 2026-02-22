Exposition | Peintures Rue Jacques Prévert Prigonrieux

Exposition | Peintures

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux Dordogne

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-28

2026-03-03

Exposition de peintures Femmes en mouvements Anne Marie de Persehais artiste peintre. .

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr

