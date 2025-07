Exposition Peintures Savigny-en-Sancerre

Exposition Peintures Savigny-en-Sancerre samedi 9 août 2025.

Exposition Peintures

Mairie Savigny-en-Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi 2025-08-09 10:00:00

fin : 2025-08-15 18:00:00

2025-08-09 2025-08-15 2025-08-16

Exposition de Peinture organisée par l’Association L’Atelier de Gribouille de Sury-près-Léré

Du 9 au 17 août 2025, de 15h à 18h30

Le 15 août, ouverture exceptionnelle de 10h à 18h

Vernissage Vendredi 8 août à 18h30

Venez découvrir des œuvres originales dans une ambiance conviviale et artistique !

Entrée libre Tous publics. .

Mairie Savigny-en-Sancerre 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 50 90

English :

Come and discover original works of art in a friendly, artistic atmosphere!

Free admission ? Open to all.

German :

Entdecken Sie originelle Werke in einer freundlichen und künstlerischen Atmosphäre!

Der Eintritt ist frei ? Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Venite a scoprire opere d’arte originali in un’atmosfera amichevole e artistica!

Ingresso libero? Aperto a tutti.

Espanol :

Venga a descubrir obras de arte originales en un ambiente acogedor y artístico

Entrada gratuita ? Abierto a todos.

