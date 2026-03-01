Exposition Peintures, sculptures argile Sury-près-Léré
Exposition Peintures, sculptures argile Sury-près-Léré samedi 28 mars 2026.
Exposition Peintures, sculptures argile
Sury-près-Léré Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
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Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Venez découvrir le travail des membres de l’association l’atelier de Gribouille sur le thème peintures, sculptures, argile.
Venez découvrir le travail des membres de l’association l’atelier de Gribouille sur le thème peintures, sculptures, argile. 0 .
Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire joulain.elisabeth18240@gmail.com
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English :
Come and discover the work of members of the l’atelier de Gribouille association on the theme of painting, sculpture and clay.
L’événement Exposition Peintures, sculptures argile Sury-près-Léré a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de tourisme du Grand Sancerrois