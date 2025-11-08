Exposition peintures/sculptures Capharnaüm Salle Delachaize Montcenis

Exposition peintures/sculptures Capharnaüm

Salle Delachaize 2 rue de l’Église Montcenis Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Capharnaüm, collectif d’artistes, expose son travail annuel à Montcenis.

L’association à vocation artistique expose les créations de ses 10 membres actifs

Anne Hadri, Annie Gorria, Antonella Manerin, Anne Mauchamp, Wolfgang Maudrich, Caroline Richard Simonette Usai, Michèle Poichot,Genevièeve Bisset.

Les techniques utilisées sont multiples acrylique, huile, aquarelle, encre, pastels, stylo bille, modelage et photos…

Invitée Anne-Marie Rayer-Toulot et ses acryliques colorées, artiste de Bligny-sur-Ouche.

Les œuvres exposées enrichiront le catalogue de la collection prêtée aux adhérents de l’association une fois par trimestre. Il est consultable en ligne sur le site du collectif.

L’adhésion sera possible lors de l’exposition pour un montant annuel de 30 euros, prêt gratuit consenti aux écoles. .

Salle Delachaize 2 rue de l’Église Montcenis 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 84 17 30 a.gorria@free.fr

English : Exposition peintures/sculptures Capharnaüm

German : Exposition peintures/sculptures Capharnaüm

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition peintures/sculptures Capharnaüm Montcenis a été mis à jour le 2025-10-31 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II