Exposition peintures sculptures ‘Ce monde me rend fou’ Tour Saint-Nicolas Paray-le-Monial

Exposition peintures sculptures ‘Ce monde me rend fou’

Tour Saint-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-24

Exposition « ‘Ce monde me rend fou’ mais je préfère être fou qu’intelligent car l’intelligence a ses limites alors que la folie n’en a pas. »

Présentation et dédicace du dernier recueil de poésie de Danièle Bédert-Lauprêtre, recueil que l’artiste a illustré. .

Tour Saint-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 17 09

