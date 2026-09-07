exposition peintures sculptures, Chapelle Saint-Ursin-des-Roses, Serruelles

Informations pratiques

exposition peintures sculptures 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Ursin-des-Roses Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présence d’auteurs et d’autrices pour la promotion de leurs ouvrages

Chapelle Saint-Ursin-des-Roses Le Bourg 18190 Serruelles Serruelles 18340 Cher Centre-Val de Loire 06 31 39 65 84 http://chapellesaintursindesroses.fr Cette chapelle du XIe siècle inscrite au titre des monuments historique depuis novembre 1981 possède neuf très beaux vitraux, dont un, relatant l’histoire de saint Ursin. Elle est construite sur un site gallo-romain. Départementale 940 – Parking autour du site

Présence d’auteurs et d’autrices pour la promotion de leurs ouvrages

Maryse cambre