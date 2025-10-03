Exposition Peintures-Sculptures de Patricia Delorme et Jean-Yves Petit Place Ziem Beaune

Exposition Peintures-Sculptures de Patricia Delorme et Jean-Yves Petit Place Ziem Beaune vendredi 3 octobre 2025.

Exposition Peintures-Sculptures de Patricia Delorme et Jean-Yves Petit

Place Ziem Chapelle Saint Etienne Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-03

En couple dans la vie, peintre et sculpteur, artistes professionnels Patricia DELORME et Jean-Yves PETIT vivent et travaillent en France dans la Drôme. Ils exposent la plupart du temps ensemble dans le cadre d’expositions personnelles ou de salons d’art.

A travers leurs arts, ils proposent aux visiteurs un voyage entre terre et mer.

Patricia DELORME peint à l’acrylique des paysages imaginaires terrestres ou marins, où l’on peut voir à la fois quelque chose d’immensément familier et en même temps un lointain inconnu. En 2024, la Société Nationale des Beaux-Arts de PARIS lui a décerné le Prix Charles Cottet qui récompense le travail d’un peintre paysagiste.

Jean-Yves PETIT, ancien médecin réanimateur devenu sculpteur, recrée un univers sous-marin, onirique, peuplé de créatures aux courbes fines et élancées. Il vous présente ses sculptures réalisées en BRONZE patinées en bleu ou en CIMENT teinté.

Il y a dans leurs deux univers une douceur envoûtante, entre réalisme et abstraction, des univers qui révèlent un ailleurs faisant écho aux mondes intérieurs qui nous habitent tous. .

Place Ziem Chapelle Saint Etienne Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 96 32 21

English : Exposition Peintures-Sculptures de Patricia Delorme et Jean-Yves Petit

German : Exposition Peintures-Sculptures de Patricia Delorme et Jean-Yves Petit

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Peintures-Sculptures de Patricia Delorme et Jean-Yves Petit Beaune a été mis à jour le 2025-08-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)