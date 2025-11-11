Exposition peintures & sculptures des Amis des Arts de Pau Rue de Gontaut Biron Pau
Chapelle de la Persévérance, Rue de Gontaut Biron, Pau, Pyrénées-Atlantiques
Gratuit (Free admission)
Gratuit
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-23
2025-11-11
Près de 40 artistes réunis pour ce 133e Salon d’Automne découvrez les peintures & sculptures des artistes membres de la société des Amis des Arts de Pau ! .
Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 54 92 75 amisdesartsdepau@gmail.com
