Exposition peintures & sculptures des Amis des Arts de Pau Rue de Gontaut Biron Pau

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-15
2026-02-03
Près de 40 artistes réunis pour le Salon d’Hiver découvrez les peintures & sculptures des artistes membres de la société des Amis des Arts de Pau ! .
Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine amisdesartsdepau@gmail.com
