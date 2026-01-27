Exposition peintures & sculptures des Amis des Arts de Pau Rue de Gontaut Biron Pau

Exposition peintures & sculptures des Amis des Arts de Pau

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-03

Près de 40 artistes réunis pour le Salon d'Hiver découvrez les peintures & sculptures des artistes membres de la société des Amis des Arts de Pau !

amisdesartsdepau@gmail.com

English : Exposition peintures & sculptures des Amis des Arts de Pau

