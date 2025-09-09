Exposition Peintures & Sculptures Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die

Exposition Peintures & Sculptures Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die mardi 9 septembre 2025.

Exposition Peintures & Sculptures

Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de l’abbaye Die Drôme

Tarif : 3 – 3 – EUR

visite de l’expo, de la salle capitulaire et de l’ancienne sacritie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-09

Hélène Schnebelen peinture Le silence du visible et de l’invisible

Paolo Turini sculpture Les voyages de la matière dans les silences parlent.

Annie Lancement peinture Chercher, dans un regard, le silence des profondeurs.

.

Abbaye Notre-Dame de Valcroissant 5180, route de l’abbaye Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 88 66 83 08 remy.legaut@nordnet.fr

English :

Hélène Schnebelen painting: The silence of the visible and invisible

Paolo Turini sculpture: The journeys of matter in silent speech.

Annie Lancement painting: Searching, in a glance, for the silence of the deep.

German :

Hélène Schnebelen Malerei: Die Stille des Sichtbaren und des Unsichtbaren

Paolo Turini Skulptur: Die Reisen der Materie in die Stille sprechen.

Annie Lancement Malerei: In einem Blick die Stille der Tiefe suchen.

Italiano :

Hélène Schnebelen pittura: Il silenzio del visibile e dell’invisibile

Paolo Turini scultura: I viaggi della materia nei silenzi che parlano.

Annie Lancement pittura Cercare, in uno sguardo, il silenzio delle profondità.

Espanol :

Hélène Schnebelen pintura: El silencio de lo visible y lo invisible

Paolo Turini escultura Los viajes de la materia en los silencios que hablan.

Annie Lancement pintura Buscar, en una mirada, el silencio de las profundidades.

L’événement Exposition Peintures & Sculptures Die a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Pays Diois