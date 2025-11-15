Exposition peintures & sculptures Saint-Wandrille-Rançon Rives-en-Seine
Exposition peintures & sculptures
Saint-Wandrille-Rançon 92 Rue de l’Oiseau Bleu Rives-en-Seine Seine-Maritime
Du 15 au 21 novembre à la galerie de l’Oiseau Bleu, visitez l’exposition de peintures et sculptures avec comme invitée d’honneur Martine Blondel.
Du lundi au samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.
Tombola au profit du Téléthon avec une toile de Martine blondel à gagner. .
