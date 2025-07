Exposition peintures & sculptures Saint-Auban-sur-l’Ouvèze

Exposition peintures & sculptures Saint-Auban-sur-l’Ouvèze samedi 12 juillet 2025.

Exposition peintures & sculptures

Temple de Saint-Auban Saint-Auban-sur-l'Ouvèze Drôme

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-19

2025-07-12

Muriel CHIAIS présente ses sculptures et Danièle AUMAGE ses peintures. Vernissage le 11 juillet à 17h. Organisée par les Associations La Renaissance et la Photographie à St-Auban.

Temple de Saint-Auban Saint-Auban-sur-l’Ouvèze 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Muriel CHIAIS presents her sculptures and Danièle AUMAGE her paintings. Opening on July 11 at 5pm. Organized by the associations La Renaissance and la Photographie à St-Auban.

German :

Muriel CHIAIS präsentiert ihre Skulpturen und Danièle AUMAGE ihre Gemälde. Vernissage am 11. Juli um 17 Uhr. Organisiert von den Vereinen La Renaissance und Fotografie in St-Auban.

Italiano :

Muriel CHIAIS presenta le sue sculture e Danièle AUMAGE i suoi dipinti. Inaugurazione l’11 luglio alle 17.00. Organizzata dalle associazioni La Renaissance e la Photographie à St-Auban.

Espanol :

Muriel CHIAIS presenta sus esculturas y Danièle AUMAGE sus pinturas. Inauguración el 11 de julio a las 17.00 horas. Organizado por las asociaciones La Renaissance y la Photographie à St-Auban.

