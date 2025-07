Exposition peintures, scultures, dessins Moulin Brice Site Corot Saint-Junien

Exposition peintures, scultures, dessins

Moulin Brice Site Corot Lieu-dit Moulin Brice Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-12

Cet été, cap sur l’art au Moulin Brice, au site Corot à Saint-Junien !

Les talents du Centre d’Arts Plastiques et de Cultures Contemporaines exposent leurs créations dans un cadre inspirant. Découvrez également l’univers singulier de Florence La Spada, plasticienne invitée, entre dessins et sculptures hybrides.

Envie de mettre la main à la pâte ? Participez aux ateliers créatifs linogravure, dessin d’observation ou cuisson Raku ! Ambiance conviviale, échanges passionnés et immersion artistique garantis.

Ateliers sur inscription, matériel fourni.

Infos et réservations par mail ou bien par téléphone.

Un rendez-vous incontournable pour les curieux et les amoureux d’art ! .

+33 6 74 99 45 86 artsplastiques.capcc@gmail.com

