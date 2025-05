Exposition peintures Sur les Sentiers de l’Aubrac, à Aubrac – Saint-Chély-d’Aubrac, 3 juin 2025 07:00, Saint-Chély-d'Aubrac.

Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-03

fin : 2025-06-29

2025-06-03

Exposition à la Maison de l’Aubrac

Michel Pradier et Yoan Atger

Peinture



Michel Pradier

Je mets en dessin ou peinture les endroits où j’ai des bons souvenirs de rando, pêche, chasse, cueillettes diverses. Initialement peintre à l’huile, j’ai un jour découvert le pastel sec qui représente la majorité des tableaux. Expos/salons en Lozère et autour, plusieurs fois Aubrac, Saint-Flour, Aubière, Aurillac, Vichy, Saint-Jean-Cap-Ferrat, et cet été, à nouveau au Salon international artistique de Haute-Loire au Puy-en-Velay du 13 au 27 Août.

Yoan Atger

Je suis artiste peintre depuis plusieurs années mais je suis aussi muraliste , je crée des fresques murales à thème.

Je ne suis pas spécialisé en portraits mais je réalise également des paysages, des animaux et parfois de l’abstrait.

Je fait régulièrement des expositions à l’église Notre-Dame à Castelnau-Pégayrols où j’ai acheté une maison il y a 3 ans. .

village d’Aubrac

Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 67 90 maisondelaubrac@orange.fr

