Exposition Peintures toutes techniques Tournes samedi 13 septembre 2025.

Exposition Peintures toutes techniques

Médiathèque de Tournes 17, rue de la citadelle Tournes Ardennes

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-27

2025-09-13

Par le club de Daigny.Entrée libre, tout public.

Médiathèque de Tournes 17, rue de la citadelle Tournes 08090 Ardennes Grand Est

English :

Free admission, all ages.

German :

Vom Daigny Club.Eintritt frei, für alle Altersgruppen.

Italiano :

Ingresso libero, tutte le età.

Espanol :

Entrada gratuita, todas las edades.

L’événement Exposition Peintures toutes techniques Tournes a été mis à jour le 2025-08-27 par Ardennes Tourisme