Exposition Peintures toutes techniques Tournes samedi 13 septembre 2025.
Médiathèque de Tournes 17, rue de la citadelle Tournes Ardennes
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-27
2025-09-13
Par le club de Daigny.Entrée libre, tout public.
English :
Free admission, all ages.
German :
Vom Daigny Club.Eintritt frei, für alle Altersgruppen.
Italiano :
Ingresso libero, tutte le età.
Espanol :
Entrada gratuita, todas las edades.
