AGENDA · Trichey
Exposition Peintures Trichotines Église Saint-Aventin Trichey
jeudi 16 juillet 2026 · Église Saint-Aventin · Trichey
Informations pratiques
Trichey
Exposition Peintures Trichotines
Église Saint-Aventin Grande Rue Trichey Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Exposition Peintures Trichotines
Crêpes et buvette .
Église Saint-Aventin Grande Rue Trichey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetes.trichey@gmail.com
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English : Exposition Peintures Trichotines
L’événement Exposition Peintures Trichotines Trichey a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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