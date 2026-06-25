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AGENDA · Trichey

Exposition Peintures Trichotines Église Saint-Aventin Trichey

jeudi 16 juillet 2026 · Église Saint-Aventin · Trichey

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Église Saint-Aventin
Adresse
Grande Rue
Ville
89430 Trichey
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Trichey

Exposition Peintures Trichotines

Église Saint-Aventin Grande Rue Trichey Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Exposition Peintures Trichotines
Crêpes et buvette   .

Église Saint-Aventin Grande Rue Trichey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   comitedesfetes.trichey@gmail.com

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English : Exposition Peintures Trichotines

L’événement Exposition Peintures Trichotines Trichey a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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