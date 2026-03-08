Exposition peintures Château Haltya Ustaritz

Exposition peintures Château Haltya Ustaritz samedi 20 juin 2026.

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Isabelle Tanguy présente une sélection de ses peintures, invitant le public à découvrir son univers artistique à travers les couleurs et les formes.   .

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   chateau-haltya@orange.fr

