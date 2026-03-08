Exposition peintures Château Haltya Ustaritz
Exposition peintures Château Haltya Ustaritz samedi 20 juin 2026.
Exposition peintures
Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
2026-06-20
Isabelle Tanguy présente une sélection de ses peintures, invitant le public à découvrir son univers artistique à travers les couleurs et les formes. .
Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chateau-haltya@orange.fr
English : Exposition peintures
