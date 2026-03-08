Exposition peintures Château Haltya Ustaritz

Exposition peintures

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Isabelle Tanguy présente une sélection de ses peintures, invitant le public à découvrir son univers artistique à travers les couleurs et les formes. .

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chateau-haltya@orange.fr

