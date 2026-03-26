Exposition peintures Salle des Clercs Valence
Exposition peintures Salle des Clercs Valence lundi 27 avril 2026.
Exposition peintures
Salle des Clercs Place de l’Université Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 09:30:00
fin : 2026-05-03 18:30:00
Date(s) :
2026-04-27
François-Xavier Bernardi, peintre valentinois autodidacte, développe une œuvre figurative. Il réalise des portraits en noir et blanc, jouant sur l’ombre et la lumière, ainsi que des scènes de vie et des mythes revisités comme Apollon, Narcisse ou Salomé.
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Salle des Clercs Place de l’Université Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 60 57 98 bernfxb@gmail.com
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English :
François-Xavier Bernardi, a self-taught painter from Valence, has developed a figurative style. His black-and-white portraits play on light and shadow, and he also paints scenes from life and myths such as Apollo, Narcissus and Salome.
L’événement Exposition peintures Valence a été mis à jour le 2026-03-23 par Valence Romans Tourisme
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