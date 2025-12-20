Exposition peintures Voyages

Office de Tourisme 4 palce Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2025-12-23

Christian Prévost adore voyager et de ses souvenirs naissent ses peintures paysages d’ailleurs, montagnes, forêts …

Domicilié jadis à Sabres, il aime y retourner avec sa compagne et profiter de bons moments avec ses amis.

Il dédie cette exposition à Terre Active, rencontrez le le 16 janvier

Christian Prévost adore voyager et de ses souvenirs naissent ses peintures paysages d’ailleurs, montagnes, forêts …

Domicilié jadis à Sabres, il aime y retourner avec sa compagne et profiter de bons moments avec ses amis.

Totalement autodidacte et profondément humain, Christian Prévost dédie cette exposition à Terre Active, association morcenaise défenseuse des droits de l’Homme.

Visitez son exposition ( attention aux horaires pendant les vacances de Noël) et venez à sa rencontre le vendredi 16 janvier 2026 de 15h à 18h30.

Expo-vente au profit de Terre Active Entrée libre .

Office de Tourisme 4 palce Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition peintures Voyages

Christian Prévost loves to travel, and his paintings are born of his memories: landscapes from elsewhere, mountains, forests…

Having once lived in Sabres, he loves to return there with his partner and enjoy good times with friends.

He dedicates this exhibition to Terre Active. Meet him on January 16

L’événement Exposition peintures Voyages Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Morcenx