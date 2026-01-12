Exposition peintures Voyages Morcenx-la-Nouvelle
Exposition peintures Voyages Morcenx-la-Nouvelle vendredi 16 janvier 2026.
Exposition peintures Voyages
Office de Tourisme 4 palce Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle Landes
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Rencontrez Christian Prévost, peintre autodicdacte, autour de son exposition de tableaux Voyages vendredi 16 janvier de 15h à 18h30.
Verre de l’amitié à 18h.
Exposition dédiée à Terre Active, association morcenaise défenseuse des droits de l’Homme.
Entrée libre
Office de Tourisme 4 palce Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50
English : Exposition peintures Voyages
Meet Christian Prévost, self-taught painter, around his exhibition of paintings Voyages on Friday January 16th from 3pm to 6.30pm.
Glass of friendship at 6pm.
The exhibition is dedicated to Terre Active, a Morcen-based human rights organization.
Free admission
