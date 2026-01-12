Exposition peintures Voyages Morcenx-la-Nouvelle

Exposition peintures Voyages

Office de Tourisme 4 palce Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Rencontrez Christian Prévost, peintre autodicdacte, autour de son exposition de tableaux Voyages vendredi 16 janvier de 15h à 18h30.

Verre de l’amitié à 18h.

Exposition dédiée à Terre Active, association morcenaise défenseuse des droits de l’Homme.

Entrée libre

Office de Tourisme 4 palce Jean Moulin Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

English : Exposition peintures Voyages

Meet Christian Prévost, self-taught painter, around his exhibition of paintings Voyages on Friday January 16th from 3pm to 6.30pm.

Glass of friendship at 6pm.

The exhibition is dedicated to Terre Active, a Morcen-based human rights organization.

Free admission

