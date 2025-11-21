Exposition « PEKKA HALONEN – Un hymne à la Finlande » Petit Palais Paris Vendredi 21 novembre, 15h45 sur inscription

PEKKA HALONEN – Un hymne à la Finlande

Formé à Paris où il est l’élève de Paul Gauguin, Pekka Halonen est influencé par les courants artistiques tels que le japonisme, le pleinairisme et le synthétisme. À travers ses peintures de paysages sauvages, il restitue la poésie du passage des saisons, en particulier dans la représentation des paysages hivernaux. Dans son atelier, baptisé Halosenniemi, le long du lac de Tuusula, au sud de la Finlande, il peint des compositions colorées inspirées par la production de son jardin.

Cette première grande rétrospective française de l’œuvre de Pekka Halonen montre son apport à la modernité par sa synthèse entre les différentes tendances picturales de la fin du XIXe siècle.

Cette exposition est organisée en collaboration avec le Musée d’art de l’Ateneum – Galerie nationale de Finlande (Helsinki).

Date : vendredi 21 novembre 2025 à 15h45

Lieu : Petit Palais, avenue Winston Churchill – 75008 Paris

Rendez-vous à 15h30 à l’accueil des groupes (accès à droite du grand escalier extérieur).

Prix : 35 € par participant

Conférencière : Danielle Doré-Petit

Correspondant : Martine Higonnet Ruault (HJF.69)

