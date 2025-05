Exposition Pelle di lava de Chiara Indelicato – Galerie Anne Clergue Arles, 6 juillet 2025 07:00, Arles.

Bouches-du-Rhône

Exposition Pelle di lava de Chiara Indelicato Du 06/07 au 06/09/2025

Ouverture le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 13h et de 15h à 18h.

Fermé lundi, mardi et dimanche.

Vernissage le dimanche 6 Juillet de 18 à 21h en présence de l’artiste. Galerie Anne Clergue 12 Rue Plan de la cour Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-07-06

Anne Clergue Galerie a le plaisir de présenter Pelle di lava, une exposition de la photographe Chiara Indelicato. Cette série est consacrée à l’île de Stromboli, territoire volcanique qui façonne profondément la démarche de l’artiste.

Née en 1987 en Italie, Chiara Indelicato vit et travaille entre Stromboli et la France. Après une première carrière dans la mode et le branding, elle se consacre entièrement à la photographie depuis 2019. Elle travaille en argentique et développe et tire elle-même ses images selon un procédé expérimental et écologique, utilisant un mélange d’eau de mer et de café. Ce procédé crée des images aux textures organiques, imprégnées de la matière même des lieux qu’elle explore.



Pelle di lava rassemble une sélection de photographies réalisées à Stromboli, révélant un dialogue subtil entre matière, mémoire et paysage. Ce travail lent et artisanal interroge la fragilité des territoires, la présence invisible des récits enfouis, et la manière dont la nature imprime sa trace sur nos existences.



L’exposition inclura également des objets collectés sur l’île, des morceaux de lave, intégrés dans l’installation afin d’introduire une dimension tactile et sensorielle, et d’approfondir la relation entre l’œuvre, le territoire et le corps.



Artiste engagée, Chiara Indelicato milite pour la reconnaissance juridique du volcan de Stromboli et la préservation de son écosystème. Son approche artistique se nourrit de ses liens profonds avec l’environnement, le paysage et la mémoire.



Chiara a publié Pelle di Lava chez Palais Books en 2024 sur papier Alga Carta de Favini, créé à partir d’algues qui menaçaient l’écosystème de la lagune de Venise. En 2025, une deuxième édition a vu le jour. Un travail sensible où la poésie domine cet environnement volcanique ! .

Galerie Anne Clergue 12 Rue Plan de la cour

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 86 24 02 anneclergue@gmail.com

English :

Anne Clergue Galerie is pleased to present Pelle di lava, an exhibition by photographer Chiara Indelicato. This series is dedicated to the island of Stromboli, a volcanic territory that profoundly shapes the artist’s approach.

German :

Anne Clergue Galerie freut sich, Pelle di lava, eine Ausstellung der Fotografin Chiara Indelicato, zu präsentieren. Diese Serie ist der Insel Stromboli gewidmet, einem vulkanischen Gebiet, das die Vorgehensweise der Künstlerin tiefgreifend prägt.

Italiano :

Anne Clergue Galerie è lieta di presentare Pelle di lava, una mostra della fotografa Chiara Indelicato. Questa serie è dedicata all’isola di Stromboli, un territorio vulcanico che plasma profondamente l’approccio dell’artista.

Espanol :

La galería Anne Clergue se complace en presentar Pelle di lava, una exposición de la fotógrafa Chiara Indelicato. Esta serie está dedicada a la isla de Stromboli, un territorio volcánico que marca profundamente el enfoque de la artista.

L’événement Exposition Pelle di lava de Chiara Indelicato Arles a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de Tourisme d’Arles