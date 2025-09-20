Exposition Pentes, collections du Muséum des Volcans Les Ecuries (Jardin des Carmes) Aurillac

Exposition Pentes, collections du Muséum des Volcans Les Ecuries (Jardin des Carmes) Aurillac samedi 20 septembre 2025.

Exposition Pentes, collections du Muséum des Volcans Samedi 20 septembre, 14h00 Les Ecuries (Jardin des Carmes) Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Pentes…

Que percevons-nous derrière ce terme ?

des expressions ? Pas toujours très positives…

des paysages de moyenne ou de haute montagne ?

des efforts physiques ponctuels ou quotidiens ?

l’enthousiasme de la descente ?

les pentes régulières du Fujiyama ?

les courbes de niveaux des cartes de randonnées ?

des surfaces herbeuses ou forestières ?

les toitures de charmants villages… ?

Le Cantal, aux paysages variés et fruits d’une histoire géologique passionnante et complexe, incite à porter sur la notion de pente un regard scientifique et artistique, curieux et enthousiaste, technique et émotionnel… C’est à cette multiplicité des regards autour d’objets issus des collections géologiques, naturalistes et iconographiques que vous invite cette exposition exceptionnelle.

Les Ecuries (Jardin des Carmes) 35 Rue des Carmes, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471454610 https://musees.aurillac.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pierre Soissons