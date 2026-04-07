Exposition Pépa (Raphaël Schillebeeckx) Javarzay Chef-Boutonne
Exposition Pépa (Raphaël Schillebeeckx) Javarzay Chef-Boutonne samedi 2 mai 2026.
Chef-Boutonne
Exposition Pépa (Raphaël Schillebeeckx)
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-17 17:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Raphaël “ PéPa” Schillebeeckx est un guitariste et compositeur/producteur qui a travaillé avec Philippe Catherine, Axelle Red, Maurane, Adamo, Plastic Bertrand … Depuis décembre 2022, il habite à Melleran.
Pour son dernier album, L.O.L. , il a peint lui-même les illustrations. Depuis qu’il habite à Melleran, la peinture est redevenue son grand amour. Il vous présente au Château de Javarzay sa dernière série de peintures Fleurs hallucinantes . .
Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr
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English : Exposition Pépa (Raphaël Schillebeeckx)
L’événement Exposition Pépa (Raphaël Schillebeeckx) Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois
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