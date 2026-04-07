Exposition Pépa (Raphaël Schillebeeckx) Javarzay Chef-Boutonne

Chef-Boutonne

Exposition Pépa (Raphaël Schillebeeckx)

Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-17 17:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Raphaël “ PéPa” Schillebeeckx est un guitariste et compositeur/producteur qui a travaillé avec Philippe Catherine, Axelle Red, Maurane, Adamo, Plastic Bertrand … Depuis décembre 2022, il habite à Melleran.

Pour son dernier album, L.O.L. , il a peint lui-même les illustrations. Depuis qu’il habite à Melleran, la peinture est redevenue son grand amour. Il vous présente au Château de Javarzay sa dernière série de peintures Fleurs hallucinantes . .

Javarzay 9 avenue des Fils Fouquaud Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31 chateaudejavarzay@chef-boutonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Pépa (Raphaël Schillebeeckx)

L’événement Exposition Pépa (Raphaël Schillebeeckx) Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays Mellois