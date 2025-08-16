Exposition Pépites ! Lumière sur les collections mulhousiennes Mulhouse

Exposition Pépites ! Lumière sur les collections mulhousiennes Mulhouse samedi 16 août 2025.

Exposition Pépites ! Lumière sur les collections mulhousiennes

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-16 10:00:00

fin : 2025-10-12 13:00:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-09-01

Connaissez-vous vraiment les trésors de Mulhouse ? Le musée des Beaux-Arts réunit pour la première fois les collections de sept musées, deux bibliothèques, un théâtre et un centre d’archives dans une exposition fascinante. Près de 250 objets, du Moyen Âge aux années 1980, vous plongent dans une histoire riche et inattendue. Des figures célèbres comme Henri IV, Dürer, Géricault, Goya ou encore Soulages côtoient les inventions de Braun et Bugatti. Costumes, tissus, papiers peints et objets du quotidien recréent des ambiances uniques, témoins des modes et intérieurs d’hier. L’industrie mulhousienne, textile, ferroviaire ou automobile, y est mise à l’honneur à travers des pièces insolites qui racontent deux siècles d’ingéniosité. Une immersion inédite dans l’âme d’un territoire, entre art, mémoire et surprises. 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

English :

Do you really know Mulhouse’s treasures? For the first time, the Musée des Beaux-Arts brings together the collections of seven museums, two libraries, a theater and an archive center in a fascinating exhibition. Nearly 250 objects, from the Middle Ages to the 1980s, plunge you into a rich and unexpected history. An unprecedented immersion in the soul of a territory, between art, memory and surprises.

German :

Kennen Sie die Schätze von Mulhouse wirklich? Das Musée des Beaux-Arts vereint zum ersten Mal die Sammlungen von sieben Museen, zwei Bibliotheken, einem Theater und einem Archivzentrum in einer faszinierenden Ausstellung. Rund 250 Objekte, vom Mittelalter bis in die 1980er Jahre, lassen Sie in eine reiche und unerwartete Geschichte eintauchen. Ein beispielloses Eintauchen in die Seele einer Region, zwischen Kunst, Erinnerung und Überraschungen.

Italiano :

Conoscete davvero i tesori di Mulhouse? Per la prima volta, il Musée des Beaux-Arts riunisce le collezioni di sette musei, due biblioteche, un teatro e un centro archivi in un’affascinante mostra. Quasi 250 oggetti, dal Medioevo agli anni Ottanta, vi immergeranno in una storia ricca e inaspettata. È un’immersione senza precedenti nell’anima di una regione, un mix di arte, memoria e sorprese.

Espanol :

¿Conoce realmente los tesoros de Mulhouse? Por primera vez, el Museo de Bellas Artes reúne las colecciones de siete museos, dos bibliotecas, un teatro y un centro de archivos en una exposición fascinante. Cerca de 250 objetos, desde la Edad Media hasta los años 80, le sumergirán en una historia rica e inesperada. Es una inmersión sin precedentes en el alma de una región, una mezcla de arte, memoria y sorpresas.

