Exposition Perceptions

Place du Mercadial Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-04-01 12:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Regarder, interpréter, transformer… avec le soutien de l’association Cam del art, les élèves de la spécialité et de l’option arts plastiques du lycée Jean Lurçat présentent Perceptions

Regarder, interpréter, transformer… avec le soutien de l’association Cam del art, les élèves de la spécialité et de l’option arts plastiques du lycée Jean Lurçat présentent Perceptions. Isabeau Le Blanc enseignante

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Place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 80 07 13 74

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English :

Look, interpret, transform? with the support of the Cam del art association, students in the visual arts speciality and option at Lycée Jean Lurçat present Perceptions

L’événement Exposition Perceptions Saint-Céré a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne