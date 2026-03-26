Exposition-performance Fait·es d’affects Le Studio du Faubourg Centre de Danse et d’Art contemporain Aix-en-Provence

Exposition-performance Fait·es d’affects

Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026. Le Studio du Faubourg Centre de Danse et d’Art contemporain 27 bis Rue du 11 Novembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Fait·es d’affects place l’émotion et l’expérience sensible au cœur de la pratique artistique. Des formes d’attention aux états d’incarnation, il s’agit de réactiver les liens qui nous relient à nous-mêmes, aux autres et au monde.

Des formes d’attention aux états d’incarnation, du corps-à-corps à la mise en présence, il s’agit de se rappeler les liens qui nous relient à nous-mêmes, aux autres et au monde. Après un travail mené auprès de plasticien·es et de chorégraphes, les étudiant·es de second cycle de l’ESAAix proposent une exposition et un programme de performances explorant, sous différents angles, notre condition d’êtres affecté·es. Face à l’urgence de retrouver le chemin de nos sentiments, de nos intimités et de notre empathie, les propositions réunies mobilisent les énergies sensibles par lesquelles nous faisons corps. Pensées comme des espaces de rencontre et de partage, elles réaffirment la puissance du vivre ensemble, aujourd’hui menacée par l’individualisme et le repli sur soi. Fait·es d’affects s’affirme ainsi comme un manifeste en actes, une invitation collective à vivre d’intensités. .

Le Studio du Faubourg Centre de Danse et d’Art contemporain 27 bis Rue du 11 Novembre Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Fait-es d?affect places emotion and sensitive experience at the heart of artistic practice. From forms of attention to states of embodiment, the aim is to reactivate the links that connect us to ourselves, to others and to the world.

L’événement Exposition-performance Fait·es d’affects Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence