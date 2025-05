Exposition performative nos traîtres – Hôtel de Ville de Metz Metz, 27 mai 2025 12:30, Metz.

Une immersion entre art plastique et danse contemporaine sous forme d’exposition performative.

Inspirée notamment par la poésie de Henri Michaux et Michel Houellebecq, cette œuvre explore les limites de l’existence. L’espace scénique devient une galerie vivante où les interprètes, mi- figures, mi-spectres, incarnent une tension entre présence et effacement.

Une proposition de Lénaelle Hergat.

Avec Lénaelle Hergat, danseuse et plasticienne, Lena Angster, danseuse, et Josy Basar, artiste musical.Tout public

English :

An immersion between visual art and contemporary dance in the form of a performative exhibition.

Inspired by the poetry of Henri Michaux and Michel Houellebecq, this work explores the limits of existence. The stage becomes a living gallery where the performers, part figures, part spectres, embody a tension between presence and effacement.

A proposal by Lénaelle Hergat.

With Lénaelle Hergat, dancer and visual artist, Lena Angster, dancer, and Josy Basar, musical artist.

German :

Ein Eintauchen zwischen bildender Kunst und zeitgenössischem Tanz in Form einer performativen Ausstellung.

Inspiriert von der Poesie von Henri Michaux und Michel Houellebecq erforscht dieses Werk die Grenzen der Existenz. Der Bühnenraum wird zu einer lebendigen Galerie, in der die Darsteller, halb Figuren, halb Gespenster, eine Spannung zwischen Präsenz und Auslöschung verkörpern.

Ein Vorschlag von Lénaelle Hergat.

Mit Lénaelle Hergat, Tänzerin und bildende Künstlerin, Lena Angster, Tänzerin, und Josy Basar, Musiker.

Italiano :

Un’immersione tra arte visiva e danza contemporanea sotto forma di mostra performativa.

Ispirato in particolare alla poesia di Henri Michaux e Michel Houellebecq, questo lavoro esplora i limiti dell’esistenza. Il palcoscenico diventa una galleria vivente dove i performer, metà figure e metà spettri, incarnano una tensione tra presenza ed effimero.

Una proposta di Lénaelle Hergat.

Con Lénaelle Hergat, danzatrice e artista visiva, Lena Angster, danzatrice, e Josy Basar, artista musicale.

Espanol :

Una inmersión entre el arte visual y la danza contemporánea en forma de exposición performativa.

Inspirada especialmente en la poesía de Henri Michaux y Michel Houellebecq, esta obra explora los límites de la existencia. El escenario se convierte en una galería viviente donde los intérpretes, mitad figuras, mitad espectros, encarnan una tensión entre presencia y borramiento.

Una propuesta de Lénaelle Hergat.

Con Lénaelle Hergat, bailarina y artista visual, Lena Angster, bailarina, y Josy Basar, artista musical.

