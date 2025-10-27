Exposition Périgueux Fantastique ! Mairie de Périgueux Périgueux

Dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération de Périgueux et du 40e anniversaire de la charte des villes sœurs qui unit Périgueux et Strasbourg, la ville de Périgueux a accueilli en 2024 en résidence une illustratrice strasbourgeoise, Joséphine Herbelin, en collaboration avec la ville de Strasbourg.

L’artiste nous propose aujourd’hui une restitution de cette immersion dans la ville sous forme d’une exposition et de l’édition de cartes postales. Elle nous donnera à voir une série d’illustrations fantastiques qui raconte Périgueux de manière magique et poétique, en s’appuyant sur les légendes de la ville et sur son imagination. Un travail singulier construit à partir de croquis qui sont ensuite retravaillés numériquement. .

