Exposition permanente à la Maison du Patrimoine (visite guidée jeune public) Sedan
Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-04
2026-02-04
L’EXPOSITION PERMANENTELa Maison du Patrimoine est un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine un lieu qui présente Sedan dans sa dimension urbaine, historique et architecturale. Elle vise à donner aux Sedanais comme aux touristes, aux enfants comme aux adultes, les clefs de compréhension de la ville, en préalable ou en complément à une visite. On y trouve des panneaux, mais aussi des vidéos, maquettes, matériaux, éléments à manipuler… qui donnent envie d’aller voir la ville en vrai !L’entrée et la visite libre sont gratuites. Par ailleurs, des visites guidées sont organisées à intervalles réguliers, dans ce cas les tarifs habituels des visites guidées s’appliquent. Possibilité de réservation pour les groupes.VISITE GUIDEE JEUNE PUBLICLe service du Patrimoine met l’histoire de Sedan à la portée des enfants. Agrémentée d’un livret-jeu, cette visite permet une approche ludique des grandes thématiques expliquant le développement de la ville ces 600 dernières années.
Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
English :
THE PERMANENT EXHIBITIONThe Maison du Patrimoine is an Architecture and Heritage Interpretation Center: a place that presents Sedan in its urban, historical and architectural dimensions. It aims to provide the people of Sedan and tourists, children and adults alike, with the keys to understanding the city, either before or after a visit. There are panels, but also videos, models, materials, elements to be manipulated… that make you want to go and see the city in real life! The entrance and the free visit are free. In addition, guided tours are organized at regular intervals, in which case the usual rates for guided tours apply. Possibility of reservation for groups.GUIDED TOUR FOR YOUNG PEOPLEThe Heritage Department makes the history of Sedan accessible to children. With a booklet-game, this tour offers a playful approach to the major themes explaining the development of the city over the last 600 years.
German :
DIE PERMANENTE AUSSTELLUNGDas Maison du Patrimoine ist ein Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine: ein Ort, der Sedan in seiner städtischen, historischen und architektonischen Dimension präsentiert. Es soll sowohl Einwohnern von Sedan als auch Touristen, Kindern und Erwachsenen die Schlüssel zum Verständnis der Stadt an die Hand geben, als Vorstufe oder Ergänzung zu einem Besuch. Sie finden hier nicht nur Schautafeln, sondern auch Videos, Modelle, Materialien, Elemente zum Anfassen usw., die Lust darauf machen, die Stadt in natura zu sehen!Der Eintritt und die freie Besichtigung sind kostenlos. Außerdem werden in regelmäßigen Abständen Führungen organisiert, in diesem Fall gelten die üblichen Preise für Führungen. Reservierung für Gruppen möglich.VISITE GUIDEE JEUNE PUBLICDie Abteilung für Kulturerbe macht die Geschichte von Sedan auch für Kinder zugänglich. Diese Führung, die mit einem Spielbuch ausgestattet ist, ermöglicht einen spielerischen Zugang zu den großen Themen, die die Entwicklung der Stadt in den letzten 600 Jahren erklären.
Italiano :
LA MOSTRA PERMANENTELa Maison du Patrimoine è un centro di interpretazione dell’architettura e del patrimonio: un luogo che presenta Sedan nella sua dimensione urbana, storica e architettonica. L’obiettivo è quello di fornire agli abitanti di Sedan e ai turisti, bambini e adulti, le chiavi di lettura della città, prima o dopo la visita. Ci sono pannelli, ma anche video, modelli, materiali, elementi da manipolare… che fanno venire voglia di andare a vedere la città per davvero! L’ingresso e le visite sono gratuiti. Inoltre, vengono organizzate visite guidate a intervalli regolari, nel qual caso si applicano le tariffe consuete per le visite guidate. Sono disponibili visite guidate per i giovaniIl Dipartimento del Patrimonio rende la storia di Sedan accessibile ai bambini. Con un libretto-gioco, questo tour offre un approccio ludico ai principali temi che spiegano lo sviluppo della città negli ultimi 600 anni.
Espanol :
LA EXPOSICIÓN PERMANENTELa Maison du Patrimoine es un Centro de Interpretación de la Arquitectura y el Patrimonio: un lugar que presenta a Sedán en su dimensión urbana, histórica y arquitectónica. Su objetivo es proporcionar a los habitantes de Sedán y a los turistas, niños y adultos, las claves para entender la ciudad, ya sea antes o después de la visita. Hay paneles, pero también vídeos, maquetas, materiales, elementos para manipular… ¡que dan ganas de ir a ver la ciudad de verdad! La entrada y las visitas son gratuitas. Además, se organizan visitas guiadas a intervalos regulares, en cuyo caso se aplican las tarifas habituales de las visitas guiadas. Visitas guiadas para los jóvenesEl Departamento de Patrimonio hace que la historia de Sedán sea accesible para los niños. Con un cuaderno-juego, esta visita ofrece un enfoque lúdico de los grandes temas que explican el desarrollo de la ciudad en los últimos 600 años.
