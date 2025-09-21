Exposition permanente d’objets anciens Rue du Clos Lasbordes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition permanente – Vie rurale d’autrefois

Découvrez une collection d’objets témoignant du quotidien d’antan :

petit matériel agricole,

objets domestiques,

vêtements anciens,

et divers objets usuels de la vie rurale.

ℹ️ Accès par escalier.

Rue du Clos 11400 Lasbordes Aude Occitanie

© JPE