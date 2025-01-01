Exposition permanente du Museum Victor Brun Museum Victor Brun Montauban

Exposition permanente du Museum Victor Brun Museum Victor Brun Montauban mercredi 1 janvier 2025.

Exposition permanente du Museum Victor Brun

Museum Victor Brun 2 Pl. Antoine Bourdelle Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-01-01

fin : 2025-04-30

2025-01-01 2025-05-01 2025-10-01

Nouveauté « Les oiseaux du Tarn-et-Garonne » au Muséum d’histoire naturelle Victor Brun.

English : Permanent exhibition of the Museum Victor Brun

New: “The birds of Tarn-et-Garonne” at the Victor Brun Natural History Museum.

German :

Neu: « Les oiseaux du Tarn-et-Garonne » (Die Vögel des Tarn-et-Garonne) im Muséum d’histoire naturelle Victor Brun.

Italiano :

Novità: « Uccelli di Tarn-et-Garonne » al Museo di Storia Naturale Victor Brun.

Espanol : Exposición permanente del Museo Víctor Brun

Novedad: “Los pájaros de Tarn-et-Garonne” en el Museo de Historia Natural Victor Brun.

