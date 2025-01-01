Exposition permanente du Museum Victor Brun Museum Victor Brun Montauban
Exposition permanente du Museum Victor Brun Museum Victor Brun Montauban mercredi 1 janvier 2025.
Exposition permanente du Museum Victor Brun
Museum Victor Brun 2 Pl. Antoine Bourdelle Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-01-01
fin : 2025-04-30
Date(s) :
2025-01-01 2025-05-01 2025-10-01
Nouveauté « Les oiseaux du Tarn-et-Garonne » au Muséum d’histoire naturelle Victor Brun.
.
Museum Victor Brun 2 Pl. Antoine Bourdelle Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie
English : Permanent exhibition of the Museum Victor Brun
New: “The birds of Tarn-et-Garonne” at the Victor Brun Natural History Museum.
German :
Neu: « Les oiseaux du Tarn-et-Garonne » (Die Vögel des Tarn-et-Garonne) im Muséum d’histoire naturelle Victor Brun.
Italiano :
Novità: « Uccelli di Tarn-et-Garonne » al Museo di Storia Naturale Victor Brun.
Espanol : Exposición permanente del Museo Víctor Brun
Novedad: “Los pájaros de Tarn-et-Garonne” en el Museo de Historia Natural Victor Brun.
L’événement Exposition permanente du Museum Victor Brun Montauban a été mis à jour le 2025-03-25 par Office de Tourisme du Grand Montauban