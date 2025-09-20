Exposition permanente et temporaire, Maison de la Construction Navale Maison de la construction navale La Ciotat

Exposition permanente et temporaire, Maison de la Construction Navale Maison de la construction navale La Ciotat samedi 20 septembre 2025.

Exposition permanente et temporaire, Maison de la Construction Navale 20 et 21 septembre Maison de la construction navale Bouches-du-Rhône

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition permanente et temporaire, objets, maquettes et livres : peintures de l’artiste Jean-François HERELLE » Les forges de la mer »

Médiation sur place

Maison de la construction navale 46 Boulevard François Mitterand prolongé – 13 600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 08 65 23 Maison de la construction navale de La Ciotat,depuis septembre 2013, l’association VENCE, soutenue par la ville de La Ciotat,bénéficie d’un local ouvert au public sur l’histoire de la construction navale,sur le vieux port à proximité du site naval. Des expos, des conférences, des projections de films sont offerts aux ciotadens et aux visiteurs.

Exposition permanente et temporaire, objets, maquettes et livres : peintures de l’artiste Jean-François HERELLE » Les forges de la mer »

Mairie de La Ciotat