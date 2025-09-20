Exposition permanente « Fragments d’histoire » Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Exposition permanente « Fragments d’histoire » Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez (re)découvrir l’Espace patrimoine, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de Chalon-sur-Saône, qui vous permettra de vous confronter à 2 000 ans d’histoire. De retour dans la cité, vous débusquerez des dizaines de détails oubliés ou inattendus. Cette visite se fait aussi bien seul qu’en famille ou entre amis. Téléchargez la visite guidée du lieu sur votre smarphone via la plateforme gratuite izi travel pour plus de confort.

Espace Patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr [{« link »: « https://izi.travel/fr »}] L’Espace Patrimoine de Chalon-sur-Saône n’est ni un musée, ni un service d’archives, mais un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la cité, idéal pour comprendre ou redécouvrir l’évolution de la forme urbaine à Chalon. C’est l’un des outils mis en œuvre par le service d’animation du patrimoine de la ville pour faire connaître la cité, comme les visites guidées pour adultes ou les ateliers du patrimoine à destination du jeune public. Il atteste de l’appartenance de la ville au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. L’hôtel Colmont Fusselet est partiellement classé au titre des Monuments historiques (le puits, le portail, la clôture, la toiture et la grille). Situé à proximité du musée Niépce et de l’Office du tourisme, en bord de Saône.

© Jean-Luc Petit / Ville de Chalon-sur-Saône