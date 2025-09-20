Exposition permanente « La maison d’arrêt en transition » Bibliothèque municipale de Coulommiers Coulommiers

Exposition permanente « La maison d’arrêt en transition » 20 et 21 septembre Bibliothèque municipale de Coulommiers Seine-et-Marne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Une exposition par la photographe Isabel Tabellion qui illustre les moments forts de la transformation de la maison d’arrêt en bibliothèque municipale.

Bibliothèque municipale de Coulommiers Rue Président Georges Pompidou, 77120 Coulommiers, France Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France 0164753980 http://www.bibliotheque.coulommiers.fr Prison commencée en 1851 sur les plans de Mangeon, architecte du département et selon les critères de la circulaire ministérielle de 1841 (système cellulaire ou emprisonnement individuel). Utilisée comme maison d’arrêt jusqu’en 1958. Projet de réutilisation par la mairie. SNCF gare de Coulommiers / RER A puis bus

