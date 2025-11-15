Exposition permanente Les interactions du vivant, de l’homme et de la nature Maison de l’Environnement Anglet

Exposition permanente Les interactions du vivant, de l’homme et de la nature

Située à l’entrée du Parc Izadia, la Maison de l’Environnement de la ville d’Anglet présente sa nouvelle exposition permanente.

La muséographie et la scénographie invite les visiteurs à découvrir pas à pas, le patrimoine naturel local et des grands principes écologiques. Au cours de son parcours ludique et sensoriel, le visiteur découvre 6 modules, un diorama et une maquette permettant d’appréhender les interactions entre les écosystèmes, les adaptations des organismes qui y vivent et des relations entre l’homme et la nature.

L’exposition guide le visiteur à travers différentes thématiques

– Les paysages

– L’eau

– Le milieu dunaire

– Les chaînes alimentaires

– Les migrations

– La préservation et la sensibilisation de la biodiversité

…

Cette exposition a été réalisée par la Direction de l’Environnement avec l’appui de partenaires techniques Lilou In the Wood et Ducaroy Grange. .

