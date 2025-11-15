Exposition permanente Les interactions du vivant, de l’homme et de la nature Maison de l’Environnement Anglet
Exposition permanente Les interactions du vivant, de l’homme et de la nature
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Située à l’entrée du Parc Izadia, la Maison de l’Environnement de la ville d’Anglet présente sa nouvelle exposition permanente.
La muséographie et la scénographie invite les visiteurs à découvrir pas à pas, le patrimoine naturel local et des grands principes écologiques. Au cours de son parcours ludique et sensoriel, le visiteur découvre 6 modules, un diorama et une maquette permettant d’appréhender les interactions entre les écosystèmes, les adaptations des organismes qui y vivent et des relations entre l’homme et la nature.
L’exposition guide le visiteur à travers différentes thématiques
– Les paysages
– L’eau
– Le milieu dunaire
– Les chaînes alimentaires
– Les migrations
– La préservation et la sensibilisation de la biodiversité
…
Cette exposition a été réalisée par la Direction de l’Environnement avec l’appui de partenaires techniques Lilou In the Wood et Ducaroy Grange. .
