Exposition permanente : « Montauban, portrait d’une ville » 20 et 21 septembre CIAP – Ancien collège Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Rendez-vous au CIAP (1er étage, Ancien Collège, 25 allée de l’Empereur) pour découvrir l’histoire et le patrimoine de Montauban.

L’exposition s’ouvre sur quatre plans retraçant l’évolution urbaine de la ville au fil des siècles, et une maquette représentant Montauban protestante assiégée par Louis XIII en 1621.

Le parcours mêle objets, tableaux, sculptures, maquettes et panneaux pour présenter les grandes étapes de son histoire. Une immersion idéale avant de partir explorer Montauban, ville d’art et d’histoire !

CIAP – Ancien collège 25 allée de l’empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 63 03 50 http://www.ciap.montauban.com L’ancien collège des Jésuites, édifié à la fin du XVIIe siècle, abrite depuis 2008 le Centre du patrimoine de la ville de Montauban, l’office de tourisme, la Direction du développement culturel et le Conservatoire de danse. Transports à proximité. Présence de parkings. Ascenseur.

©CIAP