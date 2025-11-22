Exposition permanente sur l’histoire de Gueberschwihr Gueberschwihr

Exposition permanente sur l’histoire de Gueberschwihr

Exposition permanente sur l’histoire de Gueberschwihr, village emblématique de la Route des Vins à travers les siècles. En novembre, derniers jours de l’exposition temporaire sur les 80 ans de la Libération de Gueberschwihr.

Place de l’église Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 75 26 47 museegueberschwihr@gmail.com

Permanent exhibition on the history of Gueberschwihr, an emblematic village on the Wine Route through the centuries. In November, last days of the temporary exhibition on the 80th anniversary of the Liberation of Gueberschwihr.

Dauerausstellung über die Geschichte von Gueberschwihr, dem symbolträchtigen Dorf an der Weinstraße, im Laufe der Jahrhunderte. Im November: letzte Tage der Sonderausstellung über die 80 Jahre der Befreiung von Gueberschwihr.

Mostra permanente sulla storia di Gueberschwihr, villaggio emblematico della Strada del Vino, attraverso i secoli. A novembre, gli ultimi giorni della mostra temporanea sull’80° anniversario della liberazione di Gueberschwihr.

Exposición permanente sobre la historia de Gueberschwihr, pueblo emblemático de la Ruta del Vino a través de los siglos. En noviembre, últimos días de la exposición temporal sobre el 80 aniversario de la Liberación de Gueberschwihr.

