EXPOSITION PERPIGNAN, VITRINE DE L’ART DÉCO DES ANNÉES 30 Casa Xanxo Perpignan

EXPOSITION PERPIGNAN, VITRINE DE L’ART DÉCO DES ANNÉES 30 Casa Xanxo Perpignan mardi 1 juillet 2025.

EXPOSITION PERPIGNAN, VITRINE DE L’ART DÉCO DES ANNÉES 30

Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-01 11:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2025-07-01 2025-10-01

À la Casa Xanxo Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) pour le centenaire de l’exposition des Art Décoratifs de Paris de 1925

.

Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 38 84 animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com

English :

At Casa Xanxo Centre d?interprétation de l?architecture et du patrimoine (CIAP): for the centenary of the 1925 Paris Decorative Arts Exhibition

German :

In der Casa Xanxo Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP): zum 100. Jahrestag der Pariser Ausstellung für dekorative Kunst 1925

Italiano :

A Casa Xanxo Centro di Interpretazione dell’Architettura e del Patrimonio (CIAP): in occasione del centenario dell’Esposizione di Arti Decorative di Parigi del 1925

Espanol :

En Casa Xanxo Centro de Interpretación de la Arquitectura y el Patrimonio (CIAP): con motivo del centenario de la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925

L’événement EXPOSITION PERPIGNAN, VITRINE DE L’ART DÉCO DES ANNÉES 30 Perpignan a été mis à jour le 2025-08-25 par PERPIGNAN TOURISME