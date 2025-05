Exposition Perret Pop’ – Gallerie du Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre, 16 mai 2025 07:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Exposition Perret Pop’ Gallerie du Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-16

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-05-16

À l’occasion de l’anniversaire de l’inscription du centre reconstruit au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, la Galerie du Théâtre de l’Hôtel de Ville invite l’association l minuscule à présenter son dispositif Perret Pop’, du 16 mai au 21 juin.

Sous forme d’une installation participative, Claire Le Breton, artiste plasticienne, propose au public de déployer, à l’aide de tampons réalisés sur mesure, une vision partagée du centre reconstruit de la Ville du Havre.

À partir d’éléments graphiques issus des bâtiments d’Auguste Perret (colonnes, claustras, mobiliers de la Reconstruction…), chacun pourra y déposer son empreinte en tamponnant certains de ces motifs sur de grandes feuilles, qui seront ensuite reliées afin de constituer un livre géant, marquant cette date anniversaire.

Horaires d’ouverture

– mardi et vendredi de 12h à 18h

– mercredi de 9h30 à 11h30 et de 12h30 à 18h

– jeudi de 14h à 18h.

À partir de 6 ans.

À l’occasion de l’anniversaire de l’inscription du centre reconstruit au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, la Galerie du Théâtre de l’Hôtel de Ville invite l’association l minuscule à présenter son dispositif Perret Pop’, du 16 mai au 21 juin.

Sous forme d’une installation participative, Claire Le Breton, artiste plasticienne, propose au public de déployer, à l’aide de tampons réalisés sur mesure, une vision partagée du centre reconstruit de la Ville du Havre.

À partir d’éléments graphiques issus des bâtiments d’Auguste Perret (colonnes, claustras, mobiliers de la Reconstruction…), chacun pourra y déposer son empreinte en tamponnant certains de ces motifs sur de grandes feuilles, qui seront ensuite reliées afin de constituer un livre géant, marquant cette date anniversaire.

Horaires d’ouverture

– mardi et vendredi de 12h à 18h

– mercredi de 9h30 à 11h30 et de 12h30 à 18h

– jeudi de 14h à 18h.

À partir de 6 ans. .

Gallerie du Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehavre.fr

English : Exposition Perret Pop’

To mark the anniversary of the rebuilt center?s inclusion on UNESCO?s World Heritage List, the Galerie du Théâtre de l?Hôtel de Ville is inviting the L?minuscule association to present its Perret Pop? installation, from May 16 to June 21.

In the form of a participatory installation, visual artist Claire Le Breton invites the public to use custom-made stamps to create a shared vision of the rebuilt center of Le Havre.

Using graphic elements from Auguste Perret’s buildings (columns, clerestories, furniture from the Reconstruction period, etc.), everyone can leave their mark by stamping some of these motifs onto large sheets, which will then be bound to form a giant book to mark this anniversary.

Opening hours:

– tuesday and Friday, 12pm to 6pm

– wednesday 9.30am to 11.30am and 12.30pm to 6pm

– thursday from 2pm to 6pm.

Ages 6 and up.

German :

Anlässlich des Jahrestags der Aufnahme des wiederaufgebauten Zentrums in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes lädt die Galerie des Theaters im Rathaus den Verein l minuscule ein, seine Perret Pop’-Aktion vom 16. Mai bis zum 21. Juni zu präsentieren.

In Form einer partizipativen Installation schlägt die bildende Künstlerin Claire Le Breton dem Publikum vor, mithilfe von maßgeschneiderten Stempeln eine gemeinsame Vision des wiederaufgebauten Zentrums der Stadt Le Havre zu entfalten.

Ausgehend von grafischen Elementen aus den Gebäuden von Auguste Perret (Säulen, Fensterläden, Möbel aus der Zeit des Wiederaufbaus usw.) kann jeder seinen Stempelabdruck hinterlassen, indem er einige dieser Motive auf große Blätter stempelt, die dann zu einem riesigen Buch gebunden werden, das diesen Jahrestag markiert.

Öffnungszeiten:

– dienstag und Freitag von 12:00 bis 18:00 Uhr

– mittwoch von 9:30 bis 11:30 Uhr und von 12:30 bis 18:00 Uhr

– donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

In occasione dell’anniversario dell’iscrizione del centro storico ricostruito nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, la Galerie du Théâtre de l’Hôtel de Ville ha invitato l’associazione L’minuscule a presentare il progetto Perret Pop’ dal 16 maggio al 21 giugno.

Sotto forma di installazione partecipativa, l’artista visiva Claire Le Breton invita il pubblico a utilizzare francobolli personalizzati per creare una visione condivisa del centro ricostruito di Le Havre.

Utilizzando elementi grafici degli edifici di Auguste Perret (colonne, clerestori, mobili del periodo della Ricostruzione, ecc.), ognuno potrà lasciare la propria impronta timbrando alcuni di questi motivi su grandi fogli, che saranno poi rilegati insieme per formare un libro gigante in occasione di questo anniversario.

Orari di apertura:

– martedì e venerdì, dalle 12.00 alle 18.00

– mercoledì, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 12.30 alle 18.00

– giovedì dalle 14.00 alle 18.00.

Per i bambini dai 6 anni in su.

Espanol :

Con motivo del aniversario de la inscripción del centro de la ciudad reconstruido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la Galerie du Théâtre de l’Hôtel de Ville invita a la asociación L’minuscule a presentar su proyecto « Perret Pop » del 16 de mayo al 21 de junio.

A través de una instalación participativa, la artista visual Claire Le Breton invita al público a crear con sellos personalizados una visión compartida del centro reconstruido de Le Havre.

A partir de elementos gráficos de los edificios de Auguste Perret (columnas, claraboyas, mobiliario de la época de la Reconstrucción, etc.), todo el mundo podrá dejar su huella estampando algunos de estos motivos en grandes hojas, que luego se encuadernarán para formar un libro gigante con motivo de este aniversario.

Horario de apertura:

– martes y viernes, de 12.00 a 18.00 horas

– miércoles, de 9.30 a 11.30 y de 12.30 a 18.00 horas

– jueves, de 14.00 a 18.00 h.

Para niños a partir de 6 años.

L’événement Exposition Perret Pop’ Le Havre a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie