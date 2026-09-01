Exposition personnelle au sein de l’ancienne Manufacture Braquenié Manufacture Braquenié Aubusson
samedi 19 septembre 2026 · Manufacture Braquenié · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
Exposition personnelle au sein de l’ancienne Manufacture Braquenié
Manufacture Braquenié 8 Avenue de la République Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’invitation de la Mairie d’Aubusson et à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Solenne Jolivet, Artiste et Artisane Textile récemment installée à Aubusson (Les Nouveaux Ateliers Fougerol), présente un aperçu de son univers au sein de l’ancienne Manufacture de tapisseries Braquenié, imposant édifice situé proche de la Cité de la Tapisserie.
Travaillant le fil comme un pigment, Solenne Jolivet exploite le pouvoir pictural de ce dernier à travers différentes thématiques.
Lauréate de la Fondation Banque Populaire depuis 2021, elle a été récompensée par 3 prix n 2023 : le Grand Prix de la Création de la Ville de Paris, le Prix ODI du Salon des Beaux Arts et le Prix Elle x LVMH.
Visite libre en présence de l’artiste
Vernissage le Vendredi 18 de 17h à 20h .
Manufacture Braquenié 8 Avenue de la République Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine solennejolivet.embroidery@gmail.com
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English : Exposition personnelle au sein de l’ancienne Manufacture Braquenié
L’événement Exposition personnelle au sein de l’ancienne Manufacture Braquenié Aubusson a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Aubusson-Felletin
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