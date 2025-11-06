Exposition personnelle de Philippe Louisgrand Histoire de La Villa Balthazar Valence
Exposition personnelle de Philippe Louisgrand Histoire de La Villa Balthazar Valence jeudi 6 novembre 2025.
Exposition personnelle de Philippe Louisgrand Histoire de
La Villa Balthazar 3 place louis le cardonnel Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 18:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-11-06
Par ses dessins, ses collages et ses estampes, Philippe Louisgrand nous invite dans cette
exposition personnelle à un voyage dans plus de 40 ans de création.
.
La Villa Balthazar 3 place louis le cardonnel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 78 71 events@lavillabalthazar.fr
English :
Through his drawings, collages and prints, Philippe Louisgrand takes us on a journey
a journey through more than 40 years of creation.
German :
Mit seinen Zeichnungen, Collagen und Drucken lädt uns Philippe Louisgrand in dieser
einzelausstellung zu einer Reise durch mehr als 40 Jahre seines Schaffens ein.
Italiano :
Attraverso i suoi disegni, i collage e le stampe, Philippe Louisgrand ci accompagna in un viaggio attraverso le sue opere
questa mostra personale ci porta in un viaggio attraverso più di 40 anni di lavoro creativo.
Espanol :
A través de sus dibujos, collages y grabados, Philippe Louisgrand nos lleva de viaje por
esta exposición individual nos lleva de viaje a través de más de 40 años de trabajo creativo.
L’événement Exposition personnelle de Philippe Louisgrand Histoire de Valence a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme