Pour sa troisième exposition personnelle à la galerie, Paintings and Other Things , Mireille Blanc présente un ensemble inédit de nouvelles pièces : peintures, céramiques et tee-shirts.

Vernissage le samedi 21 mars 2026 de 14h à 19h

Troisième exposition personnelle de Mireille Blanc à la galerie.

Du samedi 21 mars 2026 au samedi 16 mai 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T01:00:00+01:00

fin : 2026-05-17T01:59:59+02:00

Date(s) :

Galerie Anne-Sarah Bénichou 45, rue chapon 75003 Paris

https://annesarahbenichou.com/fr/expositions/presentation/143/paintings-and-other-things +33144939148



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