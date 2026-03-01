Exposition personnelle « Paintings and Other Things » de Mireille Blanc à la Galerie Anne-Sarah Bénichou Galerie Anne-Sarah Bénichou Paris
Exposition personnelle « Paintings and Other Things » de Mireille Blanc à la Galerie Anne-Sarah Bénichou Galerie Anne-Sarah Bénichou Paris samedi 21 mars 2026.
Pour sa troisième exposition personnelle à la galerie, Paintings and Other Things , Mireille Blanc présente un ensemble inédit de nouvelles pièces : peintures, céramiques et tee-shirts.
Vernissage le samedi 21 mars 2026 de 14h à 19h
Troisième exposition personnelle de Mireille Blanc à la galerie.
Du samedi 21 mars 2026 au samedi 16 mai 2026 :
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-21T01:00:00+01:00
fin : 2026-05-17T01:59:59+02:00
Date(s) :
Galerie Anne-Sarah Bénichou 45, rue chapon 75003 Paris
https://annesarahbenichou.com/fr/expositions/presentation/143/paintings-and-other-things +33144939148
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