Exposition « Peshawa Mahmood rend hommage à Marc Meurisse » – Chapelle Sainte-Anne Boulbon, 31 mai 2025 07:00, Boulbon.

Bouches-du-Rhône

Exposition « Peshawa Mahmood rend hommage à Marc Meurisse » Du 31/05 au 07/06/2025, tous les jours.

Vernissage et performance de l’artiste Peshawa Mahmood à 18h30 le samedi 31 mai. Chapelle Sainte-Anne 11, impasse Jollion Boulbon Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-31

fin : 2025-06-07

2025-05-31

Rendez-vous dans l’espace culturel Sainte-Anne pour les peintures de PESHAWA MAHMOOD, artiste et réfugié Kurde, résidant maintenant à Marseille.

Avec l’aide de Marc Meurisse, artiste et humanitaire, Peshawa Mahmood expose ses premières œuvres en France.

Dix huit ans plus tard, ce même peintre maintenant connu et intégrer sur notre territoire veut rendre hommage à Marc décédé il y a deux ans. .

Chapelle Sainte-Anne 11, impasse Jollion

Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

English :

Join us at the Espace Culturel Sainte-Anne for paintings by PESHAWA MAHMOOD, a Kurdish artist and refugee now living in Marseille.

German :

Treffen Sie sich im Kulturraum Sainte-Anne mit den Gemälden von PESHAWA MAHMOOD, einem kurdischen Künstler und Flüchtling, der jetzt in Marseille lebt.

Italiano :

Presso l’Espace Culturel Sainte-Anne, si terrà una mostra di dipinti di PESHAWA MAHMOOD, artista curdo e rifugiato che vive a Marsiglia.

Espanol :

Únase a nosotros en el Espace Culturel Sainte-Anne para ver una exposición de pinturas de PESHAWA MAHMOOD, artista kurda y refugiada que vive actualmente en Marsella.

L’événement Exposition « Peshawa Mahmood rend hommage à Marc Meurisse » Boulbon a été mis à jour le 2025-05-22 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)