Exposition « Pessac aux mille visages » Salle Anatole France Pessac

Entrée libre. Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

De son architecture éclectique à la richesse de ses paysages urbains, plongez dans l’âme pessacaise à travers l’exposition et le livre Identité(s) pessacaise(s)*. Une invitation à explorer Pessac à travers la diversité de ses lieux, de ses habitants, et de celles et ceux qui la façonnent jour après jour.

* Exposition et livre réalisés par La Fédération des Syndicats et Comités de Quartiers de Pessac, avec le concours de l’association Passeurs de Mémoire de Pessac.

Proposition du Syndicat de quartier de France.

Salle Anatole France 39, rue Anatole France, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine

