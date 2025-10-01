Exposition Petites Bêtes… Place du Général de Gaulle Angerville-l’Orcher

La mairie d’Angerville-l’Orcher accueille une exposition intitulée « Petites bêtes… ». Vous pourrez découvrir les peintures et les sculptures de l’artiste Annie-Claude Ferrando.

Du 1er au 31 octobre 2025, aux heures d’ouverture de la mairie et tous les dimanches de 15h à 17h30 en présence de l’artiste. .

Place du Général de Gaulle Mairie d’Angerville-l’Orcher Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 92 02 contact@orange.fr

