Exposition « Petites Constellations »

Vernissage de l’exposition de Thibaud Thiercelin, Petites constellations , le 1 novembre à partir de 16h30 au DomaineM.

DomaineM 10 rue Henri Barbusse Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 38 73 ledomainem@gmail.com

English :

Opening of Thibaud Thiercelin?s exhibition, « Petites constellations », on November 1 from 4.30pm at DomaineM.

German :

Vernissage der Ausstellung von Thibaud Thiercelin, « Petites constellations », am 1. November ab 16:30 Uhr in der DomaineM.

Italiano :

Inaugurazione della mostra di Thibaud Thiercelin, « Petites constellations », il 1° novembre dalle 16.30 al DomaineM.

Espanol :

Inauguración de la exposición de Thibaud Thiercelin, « Pequeñas constelaciones », el 1 de noviembre a partir de las 16.30 h en el DomaineM.

