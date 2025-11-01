Exposition « Petites Constellations » DomaineM Cérilly
Exposition « Petites Constellations » DomaineM Cérilly samedi 1 novembre 2025.
Exposition « Petites Constellations »
DomaineM 10 rue Henri Barbusse Cérilly Allier
Vernissage de l’exposition de Thibaud Thiercelin, Petites constellations , le 1 novembre à partir de 16h30 au DomaineM.
DomaineM 10 rue Henri Barbusse Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 38 73 ledomainem@gmail.com
English :
Opening of Thibaud Thiercelin?s exhibition, « Petites constellations », on November 1 from 4.30pm at DomaineM.
German :
Vernissage der Ausstellung von Thibaud Thiercelin, « Petites constellations », am 1. November ab 16:30 Uhr in der DomaineM.
Italiano :
Inaugurazione della mostra di Thibaud Thiercelin, « Petites constellations », il 1° novembre dalle 16.30 al DomaineM.
Espanol :
Inauguración de la exposición de Thibaud Thiercelin, « Pequeñas constelaciones », el 1 de noviembre a partir de las 16.30 h en el DomaineM.
