Exposition Petites formes par Imagier Vagabond Médiathèque Carignan

Exposition Petites formes par Imagier Vagabond

Médiathèque 3 rue de la Jonclière Carignan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-31

Une exposition pour les tout-petits: rond, triangle, carré… jaune, bleu, rouge ! Les petites formes d’Anne Crahay s’assemblent pour faire naître crocodile, coccinelle ou papillon.L’exposition Petites formes présente une sélection d’images de 15 albums de l’illustratrice.Une exposition que les petits lecteurs pourront habiter pour créer, trier, câliner, lire et imaginer !Deux grands paravents en bois pour dessiner, manipuler et jouer avec les formes, un coin douillet pour câliner les doudous géants, dix mini-cabanes et leurs activités de tri ainsi qu’un jeu de memory, un jeu de tri animalier et un coloriages…

Médiathèque 3 rue de la Jonclière Carignan 08110 Ardennes Grand Est +33 3 24 57 00 80 mediatheque@ville-carignan.fr

English :

An exhibition for toddlers: round, triangle, square… yellow, blue, red! Anne Crahay’s little shapes come together to create crocodiles, ladybugs and butterflies.the Petites formes exhibition presents a selection of images from 15 of the illustrator’s albums.an exhibition that little readers can inhabit to create, sort, cuddle, read and imagine!Two large wooden screens for drawing, manipulating and playing with shapes, a cosy corner for cuddling giant cuddly toys, ten mini-cabins and their sorting activities, as well as a memory game, an animal sorting game and a coloring book…

