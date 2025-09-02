Exposition: Petits artistes en herbe Hall d’exposition de la Médiathèque Intercommunale Montélimar

Venez découvrir l’exposition créée pendant le Printemps des P’tites Pousses, par les petites mains des lecteurs en herbe de la médiathèque et des centres sociaux Colluci et Nocaze.

Hall d’exposition de la Médiathèque Intercommunale 16, avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Come and discover the exhibition created during the Printemps des P?tites Pousses, by the little hands of budding readers from the media library and the Colluci and Nocaze social centers.

German :

Entdecken Sie die Ausstellung, die während des Printemps des P?tites Pousses von den kleinen Händen der angehenden Leser der Mediathek und der Sozialzentren Colluci und Nocaze geschaffen wurde.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra realizzata durante il Printemps des P?tites Pousses, dalle piccole mani dei lettori in erba della biblioteca multimediale e dei centri sociali Colluci e Nocaze.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición creada durante el Printemps des P?tites Pousses, por las pequeñas manos de los lectores en ciernes de la biblioteca multimedia y de los centros sociales Colluci y Nocaze.

