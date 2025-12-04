Exposition Petits formats mais pas que ! Atelier Galerie INDIGO Martigues

Exposition Petits formats mais pas que !

Du 04/12 au 20/12/2025 tous les jours de 15h30 à 18h et de 10h30 à 12h. Atelier Galerie INDIGO 8 rue Marcel Galdy Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-04

Venez admirer la nouvelle exposition à la galerie Indigo situé sur le quartier de l’Ile.

Des peintures, dessins, sculptures de Marguerite Nadal. .

Atelier Galerie INDIGO 8 rue Marcel Galdy Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 36 01 42

English :

Come and admire the new exhibition at the Indigo gallery located in the Ile district.

German :

Besuchen Sie die neue Ausstellung in der Indigo-Galerie im Stadtteil Ile und bewundern Sie sie.

Italiano :

Venite ad ammirare la nuova mostra alla galleria Indigo nel quartiere Ile.

Espanol :

Ven a admirar la nueva exposición en la galería Indigo, ubicada en el distrito de Ile.

L’événement Exposition Petits formats mais pas que ! Martigues a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme de Martigues